Napoli, lite con accoltellamento tra titolari di pizzerie ai Tribunali: fermato 56enne per tentato omicidio

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Centro hanno notificato a Patrizio Pecoraro, 56enne napoletano già noto alle forze dell'ordine un decreto di fermo del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Napoli.

Il 56enne è gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio aggravato, commesso ieri in Via Dei Tribunali ai danni di un 58enne. Durante una colluttazione scoppiata per futili motivi, Pecoraro ha colpito la vittima con una coltellata alla gamba sinistra.

Il fermato è stato tradotto al carcere di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria.Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.

Ultimo aggiornamento: 14:07

