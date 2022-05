Baby gang a Napoli, due ragazzini accoltellati sullo Scoglione di Marechiaro: sono gravi

Pomeriggio di sangue a Marechiaro. Intorno alle 16 di ieri la violenza esplode improvvisa sullo “Scoglione”, dove sin dalle prime ore del mattino la bella giornata di sole aveva attirato una folla di giovani già pronti a tuffarsi in mare. Ed è una follia assurda, quella che coinvolge in un litigio per futili motivi due gruppi di ragazzini e che fa spuntare i soliti, maledetti coltelli. Dagli insulti si passa alle vie di fatto, e volano...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati