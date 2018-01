Vomero, raid punitivo contro i ricchi: «Solo scuse, sono delinquenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 11 Gennaio 2018, 10:48 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2018 10:49

Da accusato ad accusatore. Così il sedicenne che a pochi giorni dal Natale ha aggredito, coltello in pugno, due coetanei replica allo Stato che gli chiede conto di quel gesto tanto violento quanto vigliacco. Gli inquirenti gli mettono sotto il naso i fotogrammi che lo inchiodano e lui a sua volta punta il dito contro una società che non ha saputo garantirgli equità. «Veniamo da zone povere della città, ce la siamo presa con quelli più fortunati», si è difeso, concretizzando - almeno sul piano etico - un ribaltamento dell'onere della prova.I coltelli e le pistole, insomma, per sistemare quello che la nascita ha guastato. E la prevaricazione per riprendersi ciò che il destino ha negato, in una vendetta cieca contro ragazzi generati dallo stesso grembo. Quello di una città che continua a partorire figli e figliastri. «Motivazioni che si inscrivono in un solco antropologico di assoluta tradizione», commenta lo scrittore Diego De Silva, che 17 anni fa pubblicò Certi bambini, storia incentrata sulla vita di Rosario, undicenne che si divide tra una vita da delinquente e il volontariato. «Quand'ero piccolo la delinquenza minorile era agguerrita e il codice era proprio di carattere sociale - ricorda De Silva -. Ancora oggi c'è questa rivendicazione di classe. Certo, c'è da vedere quanto la spiegazione del sedicenne sia vera e quanto sia studiata: i ragazzi di oggi sono intelligenti, astuti e molto informati. In ogni caso, ha fatto l'avvocato di se stesso e lo ha fatto bene. Al netto di questo - continua De Silva -, sentir parlare ancora oggi di cose arcaiche come quella dell'abbassare lo sguardo è di una tristezza esasperante».