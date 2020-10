Napoli, 21enne accoltellato alla schiena: il fratello era stato ucciso in un agguato

Un giovane di appena 21 anni si è fatto medicare la scorsa notte, nella clinica Villa Betania di Ponticelli, a Napoli, alcuni tagli alla schiena che, ha riferito ai carabinieri della locale stazione, gli erano stati inflitti poco prima al culmine di una lite con una persona di cui non ha saputo fornire le generalità. I sanitari lo hanno medicato e giudicato guaribile in sette giorni. Dai controlli effettuati dai militari, che ora stanno indagando per fare luce sull'accaduto, è emerso che Luca Errico è fratello di Emanuele Errico, detto «Pisellino» come il personaggio di Gomorra, assassinato in un agguato nel maggio del 2018.

