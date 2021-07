Napoli, accoltellato a 15 anni: ferito al braccio e all'addome, è caccia alla gang

La scorsa notte, un 15enne, ferito verosimilmente con un coltello, è stato soccorso da un'ambulanza del 118, in via Roma nel comune di Somma Vesuviana. È stato trasportato all'Ospedale del Mare di Ponticelli ed è ora ricoverato in prognosi riservata.

Secondo le prime notizie, sarebbe stato ferito da due coltellate, una all'addome e una al braccio sinistro. Ad indagare sulla vicenda, per chiarire dinamica e identificare il o i responsabili sono i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna.