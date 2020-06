Napoli, accoltellato a 20 anni in piazza del Carmine: indagano i carabinieri

Un 20enne è stato accoltellato la scorsa notte a Napoli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti intorno alle ore 2 il 20enne, già noto alle forze dell'ordine, era a bordo di uno scooter con un conoscente in via del Carmine, all'angolo con piazza Guglielmo Pepe, quando sarebbe stato avvicinato da un uomo, anch'egli a bordo di uno scooter, che l'avrebbe colpito con alcuni fendenti in diverse parti del corpo. Il giovane è stato visitato al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare ed è stato dimesso con lesioni ritenute guaribili in 15 giorni. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della stazione di Borgoloreto per comprendere dinamica e movente.

