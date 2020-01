Quattro coltellate, una in testa, una all'addome e una sotto l'ascella: Emanuele Damiani, il proprietario di un bar, proprio nei pressi dell'ospedale Loreto Mare, in via Santa Maria delle Grazie a Loreto, è stato colpito pochi minuti fa ed è ricoverato presso l'ospedale.

LEGGI ANCHE Napoli, 18enne rapinato in piazza Dante: arrestati due banditi, il più piccolo ha 16 anni

Sul posto numerose volanti della polizia.

Ultimo aggiornamento: 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA