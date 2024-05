Napoli, giovane accoltellato alla galleria Principe: arrestato 33enne

Nella scorsa notte, gli agenti durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti presso la Galleria Principe di Napoli per la segnalazione di una persona accoltellata. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo che ha indicato loro un soggetto quale presunto autore del ferimento avvenuto poco prima ai danni di un 32enne nigeriano.

Dalle successive attività di indagine condotte dai poliziotti è emerso che l’uomo era proprio colui che aveva inferto il fendente alla persona ferita.

Dopo una colluttazione, è stato identificato per un 33enne del Burkina Faso, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale. È stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per lesioni personali e per inottemperanza ad un decreto di espulsione.