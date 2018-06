Martedì 12 Giugno 2018, 14:55 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 14:55

Un ragazzo di 27 anni è stato ferito, in circostanze ancora da chiarire, nei pressi della sua abitazione di Scampia. S. E., con precedenti di polizia, è stato trovato questa mattina intorno alle 10.30 da un familiare, era sul ballatoio di un edificio di viale della Resistenza con una profonda ferita a una gamba, causata da una coltellata. Soccorso, è stato accompagnato al Pronto Soccorso del Cardarelli, dove è stato sottoposto ad operazione chirurgica. La prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Indaga il commissariato Scampia della Polizia di Stato.