Un uomo è stato accoltellato questa mattina in via Amerigo Vespucci a Napoli. Il fatto è avvenuto poco prima delle 6, vittima un cittadino moldavo di 59 anni residente a Pagani. L'uomo ha riferito agli agenti della Polizia di Stato intervenuti di essere stato avvicinato da due sconosciuti che lo hanno aggredito senza motivo accoltellandolo alla coscia destra. Il 59enne ha poi raggiunto con mezzi propri l'ospedale Loreto Mare, dove è stato giudicato guaribile in 20 giorni rifiutando il ricovero. Indaga la Polizia.

Sabato 15 Giugno 2019, 13:39

