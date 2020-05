Napoli, l'accoltellato in piazza Bellini è una star della breakdance: «Ha difeso una donna, ora una raccolta fondi per lui»

Lo storico rapper napoletano Alberto "Polo" Cretara, executive producer de La Famiglia, è intervenuto da New York attraverso i suoi canali social per dire la sua sull'accoltellamento verificatosi domenica scorsa a piazza Bellini, svelando l'identità dell'uomo ferito. Si tratta di Walter Natividade Fortes, 37 anni, «accoltellato a piazza Bellini nell’indifferenza di tutti per aver difeso una donna» spiega Cretara. «Walter non è un extracomunitario (e anche se lo fosse?) e ha insegnato la break dance nelle scuole superiori, cosí come nelle periferie, da Ponticelli a Scampia, levando tanti ragazzi dalla strada, mostrando la possibilità di una vita migliore».

A favore dell'uomo, napoletano da sempre e un vero punto di riferimento della cultura hip hop, è stata annunciata la creazione di una raccolta fondi cha già racimolato mille euro. «Walter dovrà affrontare un lungo periodo di degenza nel quale ovviamente non potrà lavorare – spiegano gli organizzatori – in questi giorni capiremo anche le spese che dovrà affrontare e condivideremo i dettagli pubblici in questa pagina. È un periodo di crisi per tutti, ma siamo tanti, un piccolo aiuto ciascuno, come noi Napoletani sappiamo fare».

«La mia solidarietà a Walter. Chiediamo pene severe per l'aggressore e vogliamo chiarimenti sul ritardo dei soccorsi denunciato dai presenti. Abbiamo inviato una nota al direttore del 118». Così, il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli sull'accaduto. «Un ragazzo napoletano di origini capoverdiane, Walter F. N., ha subito una decina di coltellate all'addome da parte di un 34enne. L'autore del crimine, G. C., è una persona violenta che da tempo stava perseguitando la sua ex ragazza e aveva deciso di aggredirla a piazza Bellini ma poi la sua violenza è stata dirottata nei confronti di Walter, intervenuto per difendere l'amica». «Come testimoniato dai presenti, - fa sapere Borrelli - Walter è rimasto a terra disteso in una pozza di sangue per più di 30 minuti prima che sopraggiungesse l'ambulanza per soccorrerlo. Ora il ragazzo 38enne è ricoverato nell'ospedale dei Pellegrini e non sarebbe in pericolo di vita. Walter F.N. è noto nell'ambiente napoletano per il suo contributo alla cultura hip hop e alla breakdance grazie alla quale è riuscito a costruirsi una vita lontano dalla strada, per questo egli ha insegnato ai più giovani la propria arte, per dare anche a loro un'opportunità e un'alternativa di vita». «Voglio esprimere la mia solidarietà e manifestare la mia vicinanza a Walter, alla sua famiglia e ai suoi amici, - dice ancora il consigliere regionale - ha compiuto un atto eroico per difendere una donna, una sua amica. Per l'aggressore, invece, chiediamo pene severissime, ha dimostrato la sua pericolosità sociale, è un individuo che non può vivere nel mondo civile, deve stare in carcere per un bel pò di tempo. Vogliamo vederci chiaro su questa storia dei soccorsi, così abbiamo inviato una nota al Direttore del 118 per conoscere i tempi di intervento dell'ambulanza e le cause che hanno determinato un eventuale ritardo, così come è stato testimoniato dai presenti», conclude il consigliere regionale dei Verdi Borrelli.

