Giallo a Napoli, 37enne aggredito e accoltellato a Ponticelli

Un 37enne del quartiere Ponticelli, zona orientale di Napoli, si è recato ieri sera verso le 22.30 al pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania dove è stato curato per delle ferite da arma da taglio.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale, ancora da verificare, l'uomo sarebbe stato aggredito per motivi ancora da chiarire da alcune persone mentre passeggiava in via Walt Disney.

Curato per ferite al dito di una mano e all'inguine, il 37enne è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Indagini in corso da parte dei Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Poggioreale.