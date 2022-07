Napoli, 17enne accoltellato a Ponticelli dopo una lite per motivi di viabilità

Un 17enne è stato ferito oggi a Napoli, con un'arma da taglio, nel corso di un diverbio avuto con alcuni sconosciuti per motivi di viabilità. Il giovane, residente nel quartiere di Ponticelli, è stato medicato all'ospedale Betania: guarirà in sette giorni. Ha riportato una ferita da punta e da taglio gluteo destro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo una ricostruzione, ancora in corso di verifica, in via Argine avrebbe avuto un diverbio, per motivi di viabilità, con alcuni sconosciuti. Uno di questi lo avrebbe colpito al gluteo per poi fuggire.