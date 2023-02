Napoli, portano l'amico accoltellato al pronto soccorso ostetrico: i medici lo salvano

Un ragazzo accoltellato è stato accompagnato da tre amici, la notte tra venerdì e sabato, al pronto soccorso ostetrico dell’Ospedale Don Bosco. I medici presenti nel nosocomio decidono di intervenire immediatamente e gli salvano la vita, nonostante il protocollo preveda di chiamare il 118 per trasportare la persona in emergenza in un pronto soccorso adibito a questi casi.

La vicenda è stata commentata da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra. «Voglio complimentarmi personalmente con i medici che hanno deciso di intervenire e salvare la vita a questo ragazzo - ha affermato Borrelli -. Questo ennesimo episodio dimostra ancora una volta la grave carenza che ha la nostra Regione in tema di pronto soccorso. Le tante chiusure hanno impoverito l’offerta sanitaria e le strutture non riescono più a rispondere alle esigenze dei cittadini. Solo pochi giorni fa il pronto soccorso Obi dell’Ospedale Cardarelli ha bloccato i ricoveri per il raggiungimento della capacità massima. Un video girato all’interno delle corsie dell’ospedale collinare napoletano - continua il deputato - mostra una situazione insostenibile, barelle ovunque e personale sanitario costretto a lavorare in condizioni intollerabili. Aggressioni ai lavoratori continue che invece di diminuire si moltiplicano giorno dopo giorno, come un virus che si sta diffondendo in tutte le regioni d’Italia. A breve sarà attivato un presidio di Polizia all’interno dell’Ospedale Pellegrini, una vittoria anche nostra. Da Europa Verde da anni chiediamo che vengano ripristinati i presidi delle Forze dell’Ordine all’interno di tutti i pronto soccorso, speriamo che questo venga fatto in fretta, non si può più aspettare. Quanti altri medici e infermieri dovranno essere aggrediti? Quante corsie di ospedale dovranno essere distrutte prima che si intervenga? Tutto ciò non è più tollerabile».