Napoli, reagisce a tentativo di rapina: 24enne accoltellato a Porta Capuana

Domenica 18 Marzo 2018, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2018 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giovane di 24 anni è stato leggermente ferito la notte scorsa in un tentativo di rapina avvenuto nel centro di Napoli. Secondo quanto ha riferito alla polizia mentre stava passeggiando con un amico nei pressi di Porta Capuana è stato avvicinato da due giovani a bordo di un motorino uno dei quali gli ha intimato, brandendo un coltello, di consegnare loro telefonino e danaro. Il giovane ha reagito e nella colluttazione è stato colpito con un pugno alla nuca e ferito col coltello alla coscia destra. I banditi sono quindi fuggiti.Soccorso, il 24 enne - che ha precedenti per rissa e lesioni - è stato medicato e giudicato guaribile in 7 giorni. Indaga la polizia