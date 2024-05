Ha parlato con tre ministri il sindaco Gaetano Manfredi, Giancarlo Giorgetti, Andrea Abodi e Raffaele Fitto del Maradona, tanto che Abodi, titolare del dicastero dello sport entro poche settimane convocherà un tavolo a Palazzo Chigi sull’argomento. Napoli non può restare fuori da Euro 2032 e lo strumento giusto per essere scelta tra le 5 città che ospiteranno il Campionato europeo di calcio è l’ex San Paolo. Sul quale c’è la massima convergenza tra sindaco ed esecutivo nazionale.



La novità di giornata è un inizio di disgelo con patron Aurelio De Laurentiis. Tra i due sembra che sul futuro della struttura di Fuorigrotta e la sua riqualificazione ci sia una ritrovata unità d’intenti. C’è stato un contatto tra sindaco e numero uno degli azzurri sullo stadio, che potrebbe preludere a una schiarita nei rapporti finora molto difficili. Un disgelo figlio della trama istituzionale molto stretta costruita dal sindaco, e dal fatto che il patron ha riposto nel cassetto dei sogni l’idea di costruire uno stadio nuovo di zecca a Bagnoli.

APPROFONDIMENTI Napoli Stadio Maradona: il vertice De Laurentiis e il nuovo stadio di Napoli Napoli, De Laurentiis annuncia Manna: «L'allenatore non c'è ancora. Kvara? Ha un contratto lungo»

Si è reso conto Aurelio De Laurentiis che la strada che portava a Bagnoli di fatto non c’è mai stata. Ora però se si vuole portare Euro 2032 a Napoli bisogna mettere mano al Maradona e in tempi brevi con un progetto concreto e definitivo da presentare alla Uefa entro il 2026. Ed è chiaro però che per avere l’ok dell’organismo che governa il calcio europeo bisogna sottoporglielo ben prima del 2026 per verificare in anticipo la compatibilità del nuovo Maradona con i parametri europei.

E la palla è nelle mani del patron: tocca a lui presentare il progetto in quanto titolare di una convenzione per l’utilizzo dell’impianto lunga ancora 4 anni e perché titolare della prima squadra cittadina motivo per il quale lo stadio fu costruito e battezzato con la prima gara nel lontano 1959. Se il Patron avesse altre intenzioni, cioè uno stadio altrove, allora Comune e Governo andrebbero avanti senza di lui e sempre puntando sul Maradona, ma c’è aria di intesa ed è bene ribadirlo.

«Credo che nel giro di qualche settimana ci sarà il tavolo a Roma. Ci sono tanti soggetti coinvolti e ho raccolto la forte disponibilità del ministro Abodi, del ministro Fitto e del ministro Giorgetti e anche il presidente De Laurentiis si è convinto della scommessa di una grande ristrutturazione del Maradona» spiega Manfredi.

Che però avverte: «Ora ci sono tutti gli ingredienti giusti - ha aggiunto - è stato un lungo lavoro che ho condotto in questi mesi perché le grandi cose si fanno solo se siamo in grado di avere interlocuzioni ai massimi livelli e credibilità di un progetto realizzabile perché altrimenti restano solo tante parole. Abbiamo cambiato registro, noi lavoriamo sulla concretezza e sull’affidabilità delle nostre proposte».

Insomma, niente manfrine «perché dobbiamo avere in anticipo la garanzia dell’approvazione del progetto dal punto di vista della compatibilità e per la realizzazione degli Europei, rispetto ai quali c’è già l’impegno del Governo affinché Napoli sia sede di Euro 2032». Per Manfredi «la grande ristrutturazione del Maradona è l’opportunità per la società di avere uno stadio molto moderno e per la città di avere un impianto omologato per poter accogliere tutte le competizioni internazionali. È un passaggio molto importante per Napoli». Patron De Laurentiis potrà contare sul credito di imposta e altre agevolazioni fiscali che il Governo è pronto a concedere se arrivasse un progetto definitivo e con le dovute garanzie finanziarie. E sulla sugli stadi. Per il Maradona gli architetti di De Laurentiis hanno valutato una spesa che si aggirerebbe intorno ai 200 milioni.