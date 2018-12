Scoperta fabbrica abusiva nella Terra dei Fuochi: «Inquinava aria e terreni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 21 Dicembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACERRA - Una fabbrica fantasma che ha inquinato per anni l'aria e la falda acquifera trattando polipropilene e altre materie plastiche speciali. Una fabbrica completamente abusiva che operava accanto al termovalorizzatore di Acerra, nella campagna tormentata dall'ecomafia. Un impianto tutto fuorilegge: i due capannoni, ampi duemila metri quadrati, la lavorazione al loro interno, il deposito. L'intera attività della Mondialplast (utensili domestici per la grande distribuzione) era sconosciuta ai comuni mortali. Più probabilmente però tutti sapevano e nessuno parlava. Un pentolone incredibile scoperchiato grazie a un'operazione congiunta di Polizia municipale, Guardia di Finanza e Arpac, con il coordinamento del delegato del ministro dell'Ambiente per la Terra dei Fuochi, il viceprefetto Gerlando Iorio. La Mondialplast è stata sequestrata dai caschi bianchi di Acerra, diretti dal tenente Domenico De Sena, facente funzione di comandante della municipale.