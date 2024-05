Napoli, acqua marrone nell'area marina protetta: allarme dalla Gaiola

Napoli, acqua marrone nell'area marina protetta della Gaiola. Accade sempre quando arriva una pioggia più consistente. Si tratta dello sversamento in mare di uno scarico che raccoglie l'acqua piovana in eccesso nelle strade della città.



La vicenda viene seguita con apprensione dal Csi Gaiola che da tempo chiede che la bocca di scarico delle acqua piovane venga indirizzata verso altri luoghi, lontani dall'unico "polmone azzurro" della città di Napoli.

All'antica questione si è aggiunta anche la nuova preoccupazione della possibile realizzazione di un nuovo scarico, analogo, a pochi metri di distanza da quello che già attualmente provoca disagi all'area marina protetta.

E' stata avviata una petizione per chiedere un ripensamento almeno sul secondo scarico a mare. A chiedere il ripensamento sul progetto una struttura, il "Coordinamento Tutela Mare", che raccoglie al suo interno tutte le associazioni del settore: Fondazione Marevivo, Wwf Napoli, Greenpeace Napoli, ASOIM Odv, Let’s Do It! Italy, CSI Gaiola onlus, N' Sea Yet, Vivara aps, Cleanap, Associazione Nemo, Associazione Domizia, One Sea Alliance, GEA Ets, Legambiente Città Flegrea, Oceanomare Delphis onlus.