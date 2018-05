Napoli, arrivano 56 nuovi autobus: Comune firma contratto d'acquisto

Martedì 8 Maggio 2018, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 15:58

È stato firmato oggi alla presenza del sindaco, Luigi de Magistris, e dell'assessore alla Mobilità, Mario Calabrese, il contratto tra l'amministrazione comunale di Napoli e la società vincitrice della fornitura di autobus nuovi di fabbrica. Saranno acquistati complessivamente 56 nuovi autobus modello Citymood 10. Secondo il contratto firmato oggi, si legge in una nota, «i primi 30 saranno consegnati entro 150 giorni dalla sottoscrizione e la fornitura sarà completata entro gli ulteriori 60 giorni ma l'amministratore delegato della Industria Italiana Autobus spa - che si è aggiudicata la gara - Del Rosso ha assicurato che i primi 20 autobus della commessa saranno consegnati già prima dell'inizio dell'anno scolastico 2018/2019».L'acquisto, si legge ancora nella nota, è stato possibile grazie al finanziamento da circa 15 milioni di euro del Pon Metro. Alimentati a gasolio con motorizzazione Euro VI o successive, gli autobus hanno queste misure: lunghezza 10,62 metri; larghezza 2,55 metri, capienza 90 posti. «Tutti i veicoli avranno tre porte di servizio con bordo sensibile elettrico e antischiacciamento in apertura e chiusura delle porte e tutti saranno dotati di rampa per consentire l'accesso a bordo dei cittadini diversamente abili in carrozzella. Inoltre saranno dotati dei più moderni sistemi di geo-localizzazione utile al monitoraggio del servizio, informazione a bordo e di sicurezza per gli utenti mediante apposito sistema di videosorveglianza a circuito chiuso nonché di wi-fi di bordo attiva contro gli incendi» conclude la nota.