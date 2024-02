Napoli, addetti pulizia azienda dei Colli, sospesi i licenziamenti

Sospensione dei termini relativi all'attivazione della procedura di licenziamento, in attesa di future interlocuzioni con le organizzazioni sindacali.

E' l'esito della riunione convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per l'espletamento della procedura di conciliazione ai sensi della legge 146/1990, richiesta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale addetto alle attività di pulizia e sanificazione dell'Ospedale dei Colli.

Alla riunione, svoltasi in prefettura, hanno partecipato i rappresentanti della direzione generale dell'azienda ospedaliera dei Colli, delle società affidatarie del servizio, Consorzio CSI, Epm srl e Gesap srl, nonché delle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti, Ugl, O.R.S.A., Fials, Fisal Cisal e USB.

Nel corso della riunione, si è discusso dell'apertura della procedura di licenziamento collettivo ex legge 223/1991 avviata dalle società che gestiscono i servizi di pulizia dell'azienda, che avrebbe riguardato circa un centinaio di addetti considerati in esubero. Al termine dell'incontro, su viva sollecitazione della prefettura, le aziende hanno comunicato la sospensione dei termini relativi all'attivazione della procedura di licenziamento, in attesa di future interlocuzioni con le organizzazioni sindacali.