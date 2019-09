L'urbanista e ingegnere Edoardo «Eddy» Salzano, presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica dal 1983 al 1991 e fondatore della rivista «Urbanistica Informazioni», che ha diretto dal 1972 al 1992, è morto a Venezia all'età di 89 anni. Maestro per generazioni di allievi allo Iuav di Venezia e autore del manuale «Fondamenti di urbanistica» (Laterza), Salzano è stato autore di innovativi e coraggiosi piani urbanistici, come il piano regolatore generale del centro storico di Venezia (1981-1985) e il piano paesaggistico regionale della Regione Sardegna (2006).



Ha svolto attività professionale nel campo dell'urbanistica, collaborando in particolare alla redazione dei seguenti strumenti urbanistici: piano urbanistico provinciale di Teramo (1965); variante al piano regolatore generale di Grosseto (1971); piano regolatore generale di Giulianova, (1974); variante al piano regolatore generale del centro storico di Cesena (1990); piano regolatore generale di Carpi (1990-1994); piano direttore del Sistema direzionale orientale di Roma (1993-95); piano regolatore generale di Imola (1999); piano strutturale di Sesto Fiorentino (2004): piano urbanistico attuativo della linea di costa di Napoli (2006).



Nato a Napoli il 5 febbraio 1930, Salzano si laurea all'Università di Roma in ingegneria civile edile nel 1957 e nello stesso anno si iscrive all'Ordine degli ingegneri e a quello dei giornalisti avviando un'intensa attività pubblicistica. Docente di urbanistica dal 1967, inizia l'attività didattica presso il Corso di laurea in urbanistica dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, dove dal 1979 ha insegnato pianificazione del territorio, fino a ricoprire la carica di presidente del Corso di laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale nel 1994, e quella di preside della Facoltà di Pianificazione del territorio nel 2000.

Lunedì 23 Settembre 2019, 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA