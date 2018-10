È morto a 78 anni Gianpaolo Necco, fratello di Luigi, scomparso sette mesi fa. «Storico capo ufficio stampa del Consiglio regionale, Gianpaolo ha aiutato e accompagnato diverse generazioni di giornalisti politici. Da alcuni anni era consigliere nazionale della Federazione della stampa e dell'Arga, associazione che si occupa di natura e ambiente», ricorda in un messaggio di cordoglio il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. I funerali domani alle 12 nella chiesa di San Rocco, in via don Minzoni a Frattamaggiore.

Lunedì 22 Ottobre 2018, 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA