Napoli, un aereo disegna una N gigante nel cielo del Golfo per la festa scudetto

Non si placa la gioia per il terzo scudetto del Napoli arrivato dopo 33 lunghi anni di attesa. Molti continuano con i festeggiamenti, talvolta del tutto unici e particolari.

Come nel caso di un pilota d'aereo che ha disegnato nel cielo del Golfo con la rotta del suo velivolo una N di Napoli gigante.

La rotta è stata immortalata dal sito specializzato flightradar24 che traccia da satellite le rotte degli aerei.

L'aereo in questione, un un Tecnam P-2008JC monomotore biposto, è partito da Capua alle 15:02, ha sorvolato i cieli del Golfo di Napoli disegnando una rotta a forma di N impiegando un'ora e 38 minuto per poi far ritorno al punto di partenza alle 16:40.

L'aereo è decollato dalla Tecnam Flight Academy con base proprio a Capua in cui si fanno quotidianamente voli di addestramento.

L'immagine satellitare del disegno della rotta ha fatto immediatamente il giro del web divenendo in poche ore virale sui social.

D'altronde il cielo in questi giorni di festa per la vittoria del campionato è ancora più azzurro.