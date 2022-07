Napoli, aeroporto Capodichino: centinaia di bagagli ammassati

Centinaia di bagagli accatastati all’aeroporto di Capodichino. I disagi di questi giorni e il caos degli scioperi del personale delle compagnie low cost stanno provocando problemi ai viaggiatori. I bagagli infatti anziché essere consegnati come da prassi restano ammassati negli spazi dell’aeroporto. «La responsabilità dei bagagli smarriti e accumulati all’aeroporto di Napoli come in tutti gli aeroporti italiani ed europei è da attribuirsi ad almeno due varianti - dice Gennaro Guida segretario regionale della Flaits - La prima è che le aziende delle attività aeroportuali (Handler) operanti sullo scalo aeroportuale napoletano non si sono strutturate con forza lavoro sufficiente per reggere la forte ripresa del trasporto aereo dopo il Covid, mentre la seconda variante sta nell’inquietudine in cui dipende, in questo momento, tutto il trasporto aereo, dove vi sono scontri sindacali quotidiani con l’imprenditoria perché i contratti di lavoro, oltre a non essere rinnovati, sono inadeguati e ai minimi sindacali. Le aziende delle attività aeroportuali di Napoli, tra l’altro, oltre a non avere forza lavoro adeguata continuano a rosicchiare i benefici contrattuali aziendali alle lavoratrici e lavoratori creando un clima di sconforto che sicuramente non aiuta», conclude.

Insomma disagi su disagi per i viaggiatori che rischiano così di vedersi rovinata la tanto agognata vacanza.