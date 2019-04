Napoli, affare scuolabus: il trasporto alunni è ad alto rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 17 Aprile 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il colore della carrozzeria giallo limone e la scritta Scuolabus sulla fiancata sembrano essere le uniche disposizioni normative rispettate da tutti i veicoli adibiti a trasporto scolastico e che ogni mattina fanno la spola tra le case degli studenti e le scuole dei vari quartieri. Non tutti, però, sono in regola con gli altri requisiti previsti dalla legge, i più importanti. E così quello del trasporto degli studenti diventa l'ennesimo business illegale, tanto redditizio per chi lo gestisce quanto pericoloso per i piccoli alunni che ne usufruiscono. E i genitori molto spesso nemmeno sanno, nemmeno sembrano consapevoli dei rischi a cui espongono i propri piccoli. Si fidano del passaparola, ignorano le leggi. E non ci si scandalizza se dove dovrebbero viaggiare in sette o al massimo in dieci, ce ne stanno anche venticinque, bambini sistemati non proprio uno addosso all'altro ma spalla a spalla.