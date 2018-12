Napoli, gli affari sporchi del manager: «Bonifiche, l'amianto metticelo tu»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 9 Dicembre 2018, 09:00

Chi è Carlo Savoia? Un imprenditore nei rifiuti in grado di scrivere nel chiuso del suo ufficio i capitoli dell'appalto che poi, mesi dopo, gli verrà conferito. Assieme alle sue persone di fiducia - tra cui la sua segretaria Anna Scognamiglio - riesce a definire «disciplinari» e «capitolati di gara» mesi prima di aggiudicarsi una gara. Casandrino, Sant'Arpino, Casalnuovo, Recale: stessa prassi, anzi, stessa «consolidata prassi criminosa», secondo quanto scrivono i carabinieri del Noe nel corso dell'ultima inchiesta sul traffico dei rifiuti in Campania. È lui, l'imprenditore Carlo Savoia, il target numero uno delle indagini della Procura di Gianni Melillo e dell'aggiunto Luigi Frunzio, a giudicare dalle poche pagine depositate dopo aver messo a segno sequestri in decine di comuni e stazioni appaltanti. Traffico di rifiuti e turbativa d'asta, dunque. Tanti omissis e qualche intercettazione choc, come quella in cui Savoia dice al suo collaboratore di mettere l'amianto nei terreni in cui le sue aziende sono pagate per rimuoverlo: è l'emergenza perfetta, che assicura appalti pilotati e soldi a morte di subito. Ma sono due le ipotesi investigative, all'ombra dell'infinita emergenza ambientale campana: con i comuni del Napoletano e del Casertano, Savoia riesce a dettare le regole, scrivendosi gli appalti nei propri uffici («guagliù mi raccomando, alla garetta di Recale ci tengo»); mentre quando entra in contatto con una realtà più grande e complessa come la Sapna (l'azienda che cura la raccolta rifiuti per l'area metropolitana napoletana), ha la certezza di essere vincitore degli appalti, tanto che il Noe commenta che «gli appalti della Sapna sono assegnati in largo anticipo» rispetto alla definizione della gara.