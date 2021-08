San Giorgio a Cremano per l'Afghanistan: «Siamo pronti a fare la nostra parte»

Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, afferma di esser ad accogliere tutte le persone e le famiglie in fuga dall' Afghanistan che rientrano nel programma di protezione definito dal Governo per il personale civile afghano collaboratore del contingente militare nazionale, la cosiddetta «operazione Aquila», attraverso l'apertura di corridoi umanitari.

La città di San Giorgio a Cremano è da diversi anni impegnata nell'attività solidale d'accoglienza ed integrazione dei migranti, in collaborazione con il Ministero degli Interni.

«Siamo pronti all'inserimento dei collaboratori di missioni italiane in questo progetto, dando un' accoglienza adeguata per i rifugiati afghani, al momento senza costi aggiuntivi per le finanze pubbliche. Avendo il nostro progetto già in passato ospitato ex collaboratori afghani delle forze armate italiane, sarà questo un ulteriore passo per garantire nel prossimo futuro accoglienza e integrazione a donne e uomini in queste ore in fuga dal loro Paese. La nostra è una comunità solidale e noi siamo attrezzati a porre in essere fin da subito gesti concreti per chi rischia la propria vita. San Giorgio a Cremano, ancora una volta, come sempre, è pronta a fare la propria parte».