Grandi opere, deserta gara da 1,6 miliardi per metrò Napoli-Afragola

Alla fine è andata deserta la maxi-gara da 1,6 miliardi per il progetto e la realizzazione delle linea metropolitana a guida autonoma Afragola-Napoli, con il conseguente rischio di perdita di finanziamenti di una delle opere più attese in Campania.

Alla scadenza del termine per presentare le offerte per la mega-opera non si è fatta viva alcuna impresa. L’ufficialità è arrivata oggi con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea dell’avviso con cui l’Ente autonomo Volturno dichiara chiusa la gara per mancanza di partecipanti.

Evento temuto, ma forse non sorprendente. Il rischio di vedere finire la gara deserta era stato in qualche modo anticipato da diverse proroghe dei termini di presentazione delle offerte in una procedura ristretta messa in campo un anno fa, ad aprile 2023.

Secondo le indiscrezioni, le società invitate a partecipare (tra cui circolano i nomi di Webuild e Pizzarotti) avrebbero declinato l’invito a causa di un importo di gara ritenuto non remunerativo a fronte della complessità del progetto.