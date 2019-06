Fermato con 1.670 stecche di sigarette di contrabbando: arrestato 18enne napoletano

Giovedì 20 Giugno 2019, 18:15

I carabinieri della stazione di Afragola hanno arrestato Stefano Barbato, 18enne incensurato del rione Salicelle sorpreso mentre trasferiva 1.670 stecche di sigarette di contrabbando dall’abitazione di una 33enne del rione, sua parente, al vano di un furgone. Parte del carico era ancora in casa della donna, in grandi buste di plastica che invadevano una camera e il salotto.Barbato è stato tratto in arresto per contrabbando di tabacchi e attende di essere giudicato con rito direttissimo. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata per lo stesso reato.