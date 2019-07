Napoli, Africa: il Senegal va in finale in Coppa e al Vasto esplode la festa

Lunedì 15 Luglio 2019, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2019 10:06

Il Senegal del “napoletano” Koulibaly vola in finale di Coppa d’Africa e in strada scoppia la festa. Peccato che la strada in questione, completamente bloccata, sia nel cuore di Napoli. Si tratta di via Bologna al Vasto che – nella serata di ieri – è stata invasa (e occupata) dai tifosi in tripudio. Le lamentele, con vive proteste sui social, arrivano direttamente dai residenti del rione costretti ad assistere ai festeggiamenti dai balconi delle loro abitazioni.«Adesso ci sono anche le feste – dichiarano – ad allietarci durante le ore notturne. In strada è un caos costante e la situazione è fuori controllo. Tutta via Bologna è stata invasa dai tifosi che si sono dati appuntamento e hanno festeggiato fino a tardi. Il traffico è stato fermo a lungo e nessuno è intervenuto. I controlli devono essere effettuati anche nelle ore notturne, perchè il Vasto è un “mondo a parte” in cui tutto può succedere».