«Napoli sia la sede dell'Agenzia europea del Turismo: occorre che il governo sia sensibile su questo tema», lo chiede Costanzo Jannotti Pecci, numero uno degli industriali di Napoli. Imprenditore, tra le altre cose, del settore alberghiero, esulta per il boom del turismo a Napoli ma avverte: «La città si è fatta trovare impreparata: ora serve assolutamente recuperare».

Pochi mesi fa la Ue ha varato ufficialmente il progetto dell'Agenzia per il Turismo. Di cosa si tratta?

«È un organismo che dovrebbe puntare a promuovere il vecchio continente come sede elettiva per i flussi turistici, visto che la competizione globale ormai avviene per macroaree. L'Agenzia non annullerebbe certo le differenze tra le varie località attrattive europee, la sfida interna alle nazioni, e fra i territori di uno stesso stato, per attirare un numero maggiore di visitatori ma serve difendere i livelli di qualità dell'accoglienza, nonché valori storico artistici di altissimo profilo, che l'Europa sola esprime in modo così clamoroso e che, nella tendenza all'omologazione della comunicazione moderna, nell'epoca dei social pervasivi ma anche portatori di messaggi superficiali, rischiano di essere trascurati».

Immaginerà che la concorrenza tra le città per accaparrarsi la sede sarà enorme. Perché Napoli?

«Perché in questa città, ricca di un passato ineguagliabile, di bellezze paesaggistiche e testimonianze culturali straordinarie, è in atto da anni un rilancio dell'immagine su scala mondiale. Abbiamo ora le carte in regola per diventare il polo del marketing europeo del turismo. Naturalmente l'Agenzia non si limiterebbe a promuovere l'Europa come destinazione turistica, ma agirebbe come centro di elaborazione per una ulteriore qualificazione di un settore interessato da processi di evoluzione incessante, non solo tecnologica».

Napoli da mesi rileva flussi enormi di turisti: secondo lei la città e l'amministrazione che la guida sono state all'altezza di questi numeri?

«Prima c'è stato il Covid che ha azzerato tutto, poi è partita la domanda, quasi inaspettata, e la città si è trovata impreparata. Per questo serve recuperare al più presto il ritardo».

Come?

«Anzitutto occorre che l'imposta di soggiorno, aumentata tra l'altro, venga finalizzata a sviluppare il comparto. Migliorando i trasporti e passando per le cose più basilari: una rete di servizi per i turisti. Anche per garantire condizioni adeguate sia sotto il profilo della sicurezza che sotto quello igienico sanitario».

L'altro giorno un articolo di Le Monde ha innescato un acceso dibattito perché si paventa il pericolo che questo afflusso enorme possa snaturare l'anima vera di Napoli: lei cosa dice?

«Io guardo il bicchiere mezzo pieno e se un giornale autorevole come Le Monde parla di nuova meta del turismo internazionale non posso che esserne contento. Ma il nodo c'è eccome».

Come se ne esce?

«Il problema dello svuotamento dei centri storici riguarda non solo Napoli ma anche città come Firenze o Venezia. Il problema esiste e credo servano anche scelte impopolari: a cominciare dal perseguire tutte le attività che non rispettano le norme. Mi riferisco ad alcuni bar improvvisati, così come a certa ristorazione. Il troppo causa danni e non possiamo permettere che i centri storici si svuotino di artigiani per fare posto al cibo ovunque. Così ci si snatura».

Torniamo ai nodi. Le cito i taxi introvabili e il caos al Beverello per i lavori.

«Dobbiamo impedire che gli interessi corporativi di una categoria di lavoratori prevalgano su quello generale. La soluzione è quella di aumentare l'offerta del servizio, concedendo nuove licenze, diminuendo drasticamente i tempi di attesa e ponendo un argine anche a qualche comportamento tutt'altro che professionale, come quello di chi si rifiuta di prestare il servizio a persone che, evidentemente, non ritiene di riuscire a trattare come una sorta di polli da spennare. Ed occorre consentire agli Ncc di svolgere senza vincoli il loro lavoro che, in altre città, è spesso di supplenza alla carenza di taxi. Sui lavori dico come ben vengano nuove soluzioni di viabilità, corsie preferenziali o comunque qualsiasi misura che possa contribuire a superare situazioni indecorose come quelle verificatesi al molo Beverello, alla stazione di piazza Garibaldi o allo stesso aeroporto di Capodichino. Ma oltre a controllare che i servizi prestati dai vari operatori siano improntati alla necessaria rigorosa professionalità, dobbiamo accelerare opere importanti per la città, ma che non possono prolungarsi oltre misura. E i ritardi dei lavori al Beverello ne sono un esempio lampante. Occorre, infine, superare il sostanziale monopolio che, sul piano delle attività portuali, del trasporto passeggeri e non solo sta sempre più caratterizzando il porto di Napoli».

Lei è stato il primo a lanciare l'ipotesi che il Grand Hotel de Londres ritorni alla funzione originaria.

«Mi auguro vivamente che il sostegno del governo e l'attenzione posta in particolare dal Ministro Sangiuliano consentano di restituire alla città una struttura alberghiera di livello internazionale. Ma serve far presto perché Napoli ha una carenza di offerta di ricettività alberghiera che va colmata e la struttura, con le sue oltre 300 camere, darebbe un contributo importante».