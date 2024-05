Una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della procura della Repubblica, è stata eseguita nei confronti di due soggetti gravemente indiziati di un tentativo di estorsione e di lesioni personali in danno di due tassisti che erano all'aeroporto di Napoli Capodichino in attesa dell'arrivo dei turisti.

Nello specifico, i tassisti furono aggrediti e minacciati per essere allontanati dall'aeroporto in modo da non interferire con la concorrente attività di tassisti abusivi posta in essere dai soggetti arrestati. La misura, su delega del procuratore della Repubblica, è stata eseguita da personale del commissariato Secondigliano e della polizia penitenziaria.