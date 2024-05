Napoli, aggredisce gli agenti dopo una lite in famiglia: arrestato

Gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via dell’Epomeo per la segnalazione di una lite in famiglia.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha indicato un’auto poco distante con a bordo il figlio che, poco prima, in evidente stato di alterazione psico fisica, lo aveva minacciato ed aggredito.

Gli operatori lo hanno raggiunto e identificato; inoltre, una volta giunti presso l’abitazione dei genitori, quest’ultimo ha continuato nella sua condotta aggressiva, come già avvenuto in precedenti occasioni, aggredendo anche gli agenti intervenuti che, non senza difficoltà, lo hanno bloccato.

Per tali motivi, un 25enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale.