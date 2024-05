Napoli, aggredisce agenti durante un controllo di polizia: arrestato

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in piazza Garibaldi per la segnalazione di persone in lite.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un soggetto, estraneo ai fatti ed in evidente stato di alterazione psico-fisica, che ha iniziato ad inveire contro di loro per poi aggredirli con calci e pugni fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

Per tali motivi, un 46enne marocchino con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.