Domenica 1 Settembre 2019, 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aggredisce nuovamente i genitori dopo essere stato arrestato per lo stesso motivo lo scorso febbraio. È successo a Napoli, dove gli agenti del commissariato Decumani, su segnalazione del centro operativo, sono intervenuti in un appartamento in via Villari, nei pressi di piazza Cavour, dove un uomo aveva aggredito i propri genitori.L'aggressore, M.B., 31 anni, era stato già arrestato il 18 febbraio scorso per rapina aggravata nei confronti proprio dei suoi genitori. Il 31enne è stato bloccato e arrestato per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni.