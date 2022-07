Napoli, aggredisce i negozianti e spacca le vetrine: arrestato

Terrorizza i commercianti di via Caravaglios a Napoli e ne ferisce uno con il vetro. Per questo, un 22enne viene arrestato dai carabinieri: deve rispondere di lesioni aggravate e danneggiamento. I militari hanno ricostruito che l'aggressore è entrato prima in un negozio e ha colpito il titolare senza motivo . Poi, nell'esercizio adiacente, ha spaccato una vetrina. E, con un frammento di vetro, ha ferito il titolare di quest'attività.

Per il negoziante 21 giorni di prognosi prescritti da medici dell’ospedale San Paolo, per una “ferita da taglio al gluteo sinistro e contusioni multiple per il corpo”.