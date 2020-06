​Napoli, aggredisce i sanitari del 118. Denunciato un 32enne: «Soccorsi in ritardo»

LEGGI ANCHE

Ieri sera un’ambulanza è rimasta bloccata in via del Sacramento a causa delle auto in sosta e, in quel frangente, i sanitari sono statiche lamentava il ritardo nei soccorsi al padre che aveva accusato un malore.e, grazie ad una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, l'ambulanza è riuscita a raggiungere l'abitazione e ad effettuare l'intervento. L'aggressore, L.E., 32enne napoletano, è stato denunciato per minacce.