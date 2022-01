Violenza in corsia a Napoli, aggredisce le infermiere al pronto soccorso dei Pellegrini: denunciato

Aggredisce verbalmente due infermiere e rompe un divisorio in vetro nel pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, lamentando tempi di attesa a suo dire troppo lunghi. Un 28enne con precedenti di polizia è stato denunciato dalla Polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, interruzione di un servizio di pubblica necessità e danneggiamento.

Gli agenti del commissariato Montecalvario sono intervenuti ieri pomeriggio su disposizione della centrale operativa nel pronto soccorso del Vecchio Pellegrini, quartiere Montesanto, per la segnalazione di un'aggressione nei confronti di personale medico. Gli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un'infermiera la quale ha raccontato che un paziente, poco prima, lamentando tempi di attesa lunghi, aveva aggredito verbalmente lei e la sua collega e, contestualmente, aveva colpito ripetutamente il divisorio in vetro del triage causandone la rottura. Gli agenti, non senza difficoltà, hanno identificato e bloccato l'uomo, denunciandolo.