Sabato 25 Agosto 2018, 20:40 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2018 20:58

Ha aggredito prima la dipendente della ditta di pulizie, poi un infermiere, mandando entrambi al Pronto Soccorso. È successo al Cardarelli, dove un uomo di 33 anni è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali. A. M., ricoverato in uno dei reparti, aveva cominciato a litigare per futili motivi con la donna, incaricata della pulizia di quel piano, e durante la discussione l’aveva colpita; in soccorso della signora era arrivato un infermiere ma anche lui era stato aggredito; lei è stata medicata con prognosi di 7 giorni, lui di 10. L’uomo è stato identificato e denunciato dai poliziotti del commissariato Arenella, in servizio al drappello della struttura ospedaliera.