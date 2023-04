Napoli, vuole fare subito la visita: aggrediti oculista e infermiere al Vecchio Pellegrini

Al pronto soccorso oculistico dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, oculista e infermiere brutalmente aggrediti da un paziente che si era rivolto a loro per una visita specialistica e non voleva aspettare. A segnalare l'aggressione avvenuta ieri, la numero 20 da inizio anno nell'Asl Napoli 1, è l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate. «Non si fermano nemmeno dinanzi al drappello di polizia», commenta. Anche in questo caso - evidenzia l'associazione in un post su Facebook - non era in ballo «nessuna 'vita da salvare'. La motivazione di tale gesto? Sempre quella della premura di essere visitati, ma nel caso di un pronto soccorso oculistico è più che altro una visita ambulatoriale! L'infermiere è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso limitrofo facendosi refertare».

L'associazione auspica che «gli uomini (pardon l'unico agente presente) del drappello di polizia abbiano prontamente fermato l'aggressore e lo abbiano denunciato d'ufficio, come prevede la nuova legge». Sono 30 le aggressioni segnalate, fra Asl Napoli 1 e Napoli 2, nel 2023.