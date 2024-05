I Nibbio e gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via dei Tribunali per la segnalazione di una lite in strada.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato quattro soggetti ed hanno accertato che gli stessi avevano avuto una lite scaturita da futili motivi; in quei frangenti, durante le fasi di identificazione dei prevenuti, è sopraggiunto un altro uomo che, in evidente stato di agitazione, ha iniziato ad inveire contro i presenti.

Gli operatori, pertanto, hanno tentato di riportarlo alla calma ma lo stesso, non curandosi della loro presenza, ha dato in escandescenze colpendo uno dei poliziotti fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato. Per tali motivi, il 33enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.