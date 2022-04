Napoli, aggredisce i poliziotti durante un controllo: denunciato 29enne

Lunedì mattina gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazzetta Sant’Andrea delle Dame hanno notato una persona a bordo di un’auto, parcheggiata in doppia fila, che stava intralciando la viabilità.

I poliziotti hanno raggiunto e controllato il conducente il quale dapprima si è rifiutato di fornire le proprie generalità per poi dare in escandescenze oltraggiando gli operatori.

L’uomo, con il supporto di una pattuglia dei Nibbio dell’ufficio prevenzione generale, è stato identificato per un 29enne napoletano con precedenti di polizia nonché denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e per rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale; infine, gli sono state contestate 2 violazioni del codice della strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione e guida con patente scaduta.