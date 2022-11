Napoli, aggredisce un poliziotto e tenta di strappargli la pistola

A Napoli gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Alessandro Poerio a seguito della segnalazione di un cittadino su un uomo che stava spacciando. Una volta giunti sul posto, i poliziotti lo hanno controllato trovandolo in possesso di alcune confezioni vuote di sostanze psicotrope oltre che di 5 euro.

In quel momento, un'altra persona ha raggiunto alle spalle uno degli agenti aggredendolo e cercando di strappargli la pistola dalla fondina ma gli operatori, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccarlo trovandolo in possesso di un coltello della lunghezza di 40 cm e di un paio di forbici.

Quest'ultimo, K.M. 22enne marocchino con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere, mentre l'altro, un 30enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per spaccio di sostanza stupefacente nonché per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.