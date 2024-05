Napoli, 14enne aggredita in spiaggia a Posillipo dal fidanzatino

Choc a Posillipo. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti per la segnalazione di un’aggressione in un famosissimo lido accanto allo storico palazzo Donn’Anna dipinto dalle parole di Matilde Serao nel libro “Leggende Napoletane”.

Dai primi accertamenti i militari del pronto intervento hanno denunciato per lesioni e atti persecutori un 15enne. I carabinieri hanno preso contatti con la vittima che ha 14 anni. La ragazzina sarebbe stata aggredita nel lido dal suo ex fidanzatino per motivi legati alla pregressa relazione.

La 14enne è stata medicata nell’ospedale Fatebenefratelli ed è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. La ragazzina, in compagnia della propria madre, ha sporto denuncia raccontando altri episodi di molestie mai denunciati prima.

La Procura per i minorenni di Napoli ha disposto l’affidamento del 15enne ai genitori.