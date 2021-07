Aggredito a bottigliate per aver documentato il degrado della Galleria Umberto I. Vittima dell’aggressione, Giorgio Balodimos, 37enne residente della zona e, da anni, impegnato in prima a linea nel denunciare lo stato di abbandono in cui versa la storica opera monumentale. È stato lui stesso, a raccontare la disavventura in cui è incappato.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati