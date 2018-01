Lunedì 22 Gennaio 2018, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 22-01-2018 12:25

Li hanno accerchiati in quattro e, quando lui ha provato a difendersi, lo hanno accoltellato alla schiena. E’ la versione raccontata da un uomo di 42 anni, accompagnato ieri sera dalla moglie al Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini. La vittima, refertata per una lesione toracica posteriore con 10 giorni di prognosi, ha riferito alla Polizia di essere stato aggredito intorno alle 21 mentre stava percorrendo via Foria in automobile con la moglie; si sarebbero avvicinati quattro giovani, su 2 scooter, e uno dei ragazzi avrebbe aperto la portiera. L’uomo sarebbe sceso dall’auto per difendersi e a quel punto sarebbe stato ferito. I ragazzi gli avrebbero strappato dal collo una catenina prima di scappare.