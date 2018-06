Napoli: aggredito dagli abusivi dei «mercatini della monnezza», magazziniere in ospedale

Giovedì 14 Giugno 2018, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2018 11:25

Colpito alla testa e finito in ospedale perché voleva far spostare i «mercatini dalla monnezza». Succede al Vasto, dove il magazziniere di una farmacia è stato aggredito questa mattina da un immigrato dopo una discussione. I fatti risalgono alle 7.50 circa, quando i dipendenti sono arrivati per l’apertura.Il marciapiede, però, era totalmente occupato dalle bancarelle, così hanno cercato di far andare via gli abusivi. Dopo un veloce botta e risposta un ragazzo, immigrato africano, ha afferrato una scarpa con tacco di ferro e ha aggredito il magazziniere, ferendolo alla testa, ed è scappato.L’uomo è stato accompagnato in ambulanza al Cardarelli, dove si trova ancora ricoverato; è stato medicato con alcuni punti di sutura, le sue condizioni non sono gravi. Procede la Polizia di Stato.