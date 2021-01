Nuova aggressione, la numero 2 del 2021, a un terminale del 118 a Napoli. L'episodio è avvenuto ieri sera a via Salvator Rosa a Napoli. Due infermiere ed un autista soccorritore della postazione della rete di emergenza di Piazza Carlo III sono state aggredite dai parenti di un paziente che aveva perso coscienza per strada. All'arrivo dei soccorsi è partita la solita gnagnuola di calci e pugni con strattonamento per i capelli adducendo un inesistente ritardo dell'arrivo del mezzo di soccorso.

Solo 7 ambulanze del 118 sono dotate di telecamere e il personale di body cam - avverte Manuel Ruggiero dell'Associziazione Nessuno Tocchi Ippocrate sul cui sito è stata puntualmente registrata l'aggressione - e in alcuni casi non funzionano o non sono attive. Nonostante gli attimi di inaudita violenza - continua Ruggiero che è un medico del 118, le due professioniste hanno portato a termine l’intervento soccorrendo il paziente trasportandolo in codice rosso al Cardarelli dove è giunto alle ore 19.38 circa. Le due infermiere del 118 si sono fatte refertare al pronto soccorso per i traumi subiti. Non avevano bodycam».



Giuseppe Alviti leader Federazione nazionale Lavoratori invioca ancora una volta che le ambulanze del 118 vengano scortate da uomini dell'esercito o delle guardie particolarti giurate prima che scappi il morto. «È impensabile che non si sia ancora intervenuti quando crescono ogni giorno tali aggressioni».

La nuova legge sulle aggressioni ai camici bianchi, (legge 14 agosto 2020, n. 113) entrata in vigore il 9 settembre 2020 applica le pene previste per le lesioni gravi cagionate a un pubblico ufficiale ossia la reclusione da quattro a dieci anni, mentre per le le lesioni gravissime, la reclusione stabilita va da otto a sedici anni. Previste anche le circostanze aggravanti e sanzioni amministrative (da 500 a 5.000 euro). Sull'evento si attende la denuncia delle vittime dell'aggressione per procedere all'identificazione di chi ha compiuto reati.

