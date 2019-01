Napoli, aggressione ai dipendenti di una farmacia, arrestato 29enne

Mercoledì 16 Gennaio 2019, 18:39

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato Maurizio Di Martino, 29enne, con precedenti di polizia e più volte sottoposto a misure di prevenzione, per il reato di violenza privata.I poliziotti allertati dalla sala operativa, sono intervenuti in Coso Umberto I, per segnalazione di aggressione ai danni di alcuni dipendenti di una farmacia.I poliziotti hanno bloccato il 29enne che stava minacciando i dipendenti ed alcuni clienti presenti all’interno dell’attività, pretendendo che il distributore utilizzato per la vendita di siringhe, doveva essere rimosso.L’uomo, conosciuto alle forze dell’ordine si era reso già responsabile pochi giorni fdel danneggiamento della vetrina della farmacia, sempre con la solita pretesa.Il 29enne è stato arrestato e dopo la celebrazione del rito per direttissima è stato condannato con la pena sospesa di 1 anno.