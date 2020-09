Il consigliere regionale Borrelli aggredito a Napoli: identificati tre violenti, il giallo del movente

Tre nomi nel fascicolo sull’aggressione del consigliere regionale (due uomini e una donna), il giallo del movente. Sono i punti dell’inchiesta sulla brutale aggressione subita dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, nei pressi dell’ospedale San Giovanni Bosco. Ieri mattina, snodo decisivo dell’inchiesta, con la convocazione in Procura delle due parti offese del pestaggio: il consigliere dei Verdi Borrelli, che ha rimediato contusioni al viso e in altre parti del corpo; e Gianpaolo Massaroli (al quale hanno distrutto il telefonino cellulare e un tentativo di investimento da parte di un uomo alla guida di un’auto nera). Inchiesta condotta dal pm Stefano Capuano, seguita in prima persona anche dal procuratore aggiunto Rosa Volpe e dallo stesso procuratore Gianni Melillo, ci sono punti fermi e alcuni nodi da sciogliere.

Grazie alla ricostruzione fatta da testimoni e parti offese, gli inquirenti hanno dato un nome ai tre vigliacchi che hanno aggredito Borrelli. Si tratta di due uomini già noti alle forze dell’ordine e una donna. Sono stati riconosciuti e le indagini nei loro confronti procedono spedite anche alla luce dei video raccolti dai collaboratori del consigliere regionale. Ricordate quelle immagini? Siamo alla fine della scorsa settimana, quando il consigliere regionale ha dato vita a una diretta facebook all’esterno dell’ospedale di Capodichino, in vista della campagna elettorale. Stando alla ricostruzione, Borrelli ha salutato una donna anziana (che si era congratulata per le sue inchieste), prima di essere preso di mira da un’altra donna presente nei pressi dell’ospedale. In sintesi, quest’ultima avverte i due balordi della presenza di Borrelli e dà inizio al pestaggio. Sequenza drammatica: colpito al viso, Borrelli è a terra, quando in due si accaniscono nei suoi confronti, provando addirittura a soffocarlo, afferrandolo alla testa con una serie di strattoni. Decisivo l’intervento dei vigilantes dell’ospedale, che riescono ad evitare il peggio. Ma non è finita. Uno dei due aggressori si mette alla guida di un’auto nera e prova a investire Massaroli. Brutta scena, violenza gratuita, anche perché le uniche parole ricordate dal consigliere Borrelli («mi hai cancellato da facebook», avrebbe urlato il primo aggressore) non possono certo giustificare tanta violenza. Tre indagati (identificato anche un altro soggetto - una donna - che non avrebbe svolto un ruolo attivo), resta il nodo del movente. Cosa ha scatenato tanta rabbia? Doverosa una precisazione. Borrelli ha chiarito di non aver provocato nessuno degli aggressori, magari filmando con i cellulari le proprie condotte, ma di essere stato riconosciuto da una donna, che ha poi chiamato i due energumeni. Possibile a questo punto che qualcuno gli abbia voluto far pagare le ripetute denunce sui parcheggiatori all’interno dell’ospedale (che esercitavano senza una reale concessione, grazie a possibili complicità interne) o sulla gestione della buvette del San Giovanni Bosco (altra struttura smantellata, perché ritenuta abusiva). Ipotesi che vengono seguite anche alla luce delle indagini tuttora in corso sul San Giovanni Bosco, a proposito di presunte infiltrazioni camorristiche nella vita dell’ospedale di via Briganti.



